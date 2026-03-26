Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Topklubs jagen Balde

von Daniel del Federico - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Alejandro Baldé (r.) jubelt zusammen mit Lamine Yamal @Maxppp

Alejandro Balde hat das Interesse mehrerer Premier League-Klubs auf sich gezogen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ haben sich Manchester United, Manchester City und Aston Villa nach dem 22-Jährigen erkundigt. Der Linksverteidiger steht in Barcelona noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Katalanen ihr Eigengewächs nur ungern abgeben möchten, könnte man aufgrund der angespannten finanziellen Lage bei einem lukrativen Angebot schwach werden. Balde selbst zeigt sich von den Lockrufen von der Insel unbeeindruckt: Der Spanier möchte bei den Blaugrana bleiben und sich dauerhaft als Schlüsselspieler etablieren. Da der Vertrag des Linksfußes jedoch in zwei Jahren endet, muss sich die Vereinsführung in Barcelona allmählich Gedanken machen, wie langfristig man mit dem siebenfachen Nationalspieler plant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Man United
ManCity
Aston Villa
Alejandro Baldé

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Man United Logo Manchester United FC
ManCity Logo Manchester City FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Alejandro Baldé Alejandro Baldé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert