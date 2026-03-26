Barça: Topklubs jagen Balde

Alejandro Balde hat das Interesse mehrerer Premier League-Klubs auf sich gezogen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ haben sich Manchester United, Manchester City und Aston Villa nach dem 22-Jährigen erkundigt. Der Linksverteidiger steht in Barcelona noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Katalanen ihr Eigengewächs nur ungern abgeben möchten, könnte man aufgrund der angespannten finanziellen Lage bei einem lukrativen Angebot schwach werden. Balde selbst zeigt sich von den Lockrufen von der Insel unbeeindruckt: Der Spanier möchte bei den Blaugrana bleiben und sich dauerhaft als Schlüsselspieler etablieren. Da der Vertrag des Linksfußes jedoch in zwei Jahren endet, muss sich die Vereinsführung in Barcelona allmählich Gedanken machen, wie langfristig man mit dem siebenfachen Nationalspieler plant.