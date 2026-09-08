Boey-Transfer geplatzt: Diese Optionen bleiben

Die diesjährige Transferbilanz von Max Eberl beim FC Bayern ist nahezu makellos und mündete zuletzt in einem neuen Vertrag. Eine Scharte trübt aber die bayrische Bierzelt-Stimmung: Sacha Boey steht immer noch auf der Gehaltsliste des Rekordmeisters.

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Dabei gehörte der Rechtsverteidiger neben Bryan Zaragoza (24/Espanyol Barcelona) und João Palhinha (31/Benfica Lissabon) zu dem Trio, das Eberl unbedingt verkaufen sollte. Mit Schließung des Transferfensters in Saudi-Arabien am vergangenen Sonntag ist aber wohl die größte und lukrativste Chance geplatzt.

„Es sind noch Märkte offen. Schauen wir mal, was passiert“, gab sich Eberl am vergangenen Samstag nach dem 0:0 auf Schalke optimistisch. Laut der ‚Bild‘ verhandelte der Sportvorstand bis zuletzt mit den Wüsten-Klubs. Und auch der Defensivspieler signalisierte grundsätzliche Bereitschaft. Zu einem Abschluss kam es dennoch nicht.

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Die Märkte, die jetzt noch geöffnet haben, sind ungleich unattraktiver für den 25-Jährigen. In der Schweiz werden am heutigen Dienstag die Pforten geschlossen, in Griechenland in einer Woche. Dass Boey in die Schweizer oder die griechische Super League wechselt, ist für die Münchner ‚Abendzeitung‘ allerdings „äußerst unwahrscheinlich“. Das Lokalblatt rechnet damit, dass der Verkaufskandidat zumindest in diesem Sommer „ein Ladenhüter bleiben“ wird.