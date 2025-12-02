Menü Suche
Kommentar 10
Major League Soccer

Müller winkt hohe Meister-Prämie

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Thomas Müller im Regen von Vancouver @Maxppp
Inter Miami Whitecaps

Thomas Müller (36) könnte sich am Wochenende eine beträchtliche Prämie sichern. Nach Informationen der ‚Bild‘ erhält der Weltmeister von 2014 300.000 Euro, sollte er mit den Vancouver Whitecaps am Samstag (20:30 Uhr) das MLS-Finale gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (38) gewinnen. Während seiner Zeit beim FC Bayern soll Müller für einen Meistertitel eine Summe in derselben Höhe kassiert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war das Münchner Urgestein nach Vancouver gewechselt, die Prämie habe er sich im Zuge dessen in seinem Vertrag zusichern lassen. Den Whitecaps winkt am Wochenende der erste MLS-Gewinn in der Vereinsgeschichte, für Müller wäre es derweil bereits der 36. Titel in seiner Karriere.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Vancouver FC
Thomas Müller

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Vancouver FC Logo Vancouver FC
Thomas Müller Thomas Müller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert