Eintracht verkündet Santos-Diagnose

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen wie erwartet auf Kauã Santos verzichten. Wie die Adlerträger mitteilen, hat sich der 22-Jährige eine Innenbandverletzung zugezogen. Er werde „mehrere Wochen“ ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer hatte sich in der Anfangsphase gegen den SC Freiburg (2:0) verletzt und wurde von Michael Zetterer ersetzt. Der 30-Jährige, der unlängst mit einem Sommer-Abschied in Verbindung gebracht wurde, wird in nächster Zeit somit wieder zwischen die Pfosten bei der SGE zurückkehren.