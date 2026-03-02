Bundesliga
Eintracht verkündet Santos-Diagnose
Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen wie erwartet auf Kauã Santos verzichten. Wie die Adlerträger mitteilen, hat sich der 22-Jährige eine Innenbandverletzung zugezogen. Er werde „mehrere Wochen“ ausfallen.
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 14:12
ℹ️🤕 @KauSanttos18 hat im gestrigen Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg eine Innenbandverletzung im Knie erlitten. Unser 22-jähriger Torhüter wird mehrere Wochen ausfallen. Gute Besserung! 🙏Bei X ansehen
#SGE
Der Brasilianer hatte sich in der Anfangsphase gegen den SC Freiburg (2:0) verletzt und wurde von Michael Zetterer ersetzt. Der 30-Jährige, der unlängst mit einem Sommer-Abschied in Verbindung gebracht wurde, wird in nächster Zeit somit wieder zwischen die Pfosten bei der SGE zurückkehren.
