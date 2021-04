PSG - ManCity: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League möchten sich Paris St. Germain und Manchester City eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen. Dieses hochklassige Duell verspricht große Offensivpower. Beide Mannschaften waren zuletzt sehr gut drauf: PSG gewann am vergangenen Wochenende gegen Metz mit 3:1, City sicherte sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg gegen Tottenham den englischen EFL Cup. PSG belegt momentan in der Ligue 1 den zweiten Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand auf den OSC Lille. Die Citizens sind derzeit Tabellenführer der Premier League mit zehn Punkten Vorsprung auf Manchester United.

PSG gegen ManCity live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Paris St. Germain und Manchester City findet am Mittwoch, den 28. April statt. Der Anstoß im Prinzenparkstadion ist planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Moderator Michael Leopold führt durch die Sendung. Kommentator ist Martin Groß. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge zu sehen. Die Übertragung beginnt bei DAZN um 20:30 Uhr. Moderator Alex Schlüter führt durch die Sendung. Kommentator ist Marco Hagemann. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Parisern und den Skyblues weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.