Stöger verkündet Transfer-Entscheidung

Kevin Stöger hat keine Pläne, Borussia Mönchengladbach im Januar zu verlassen. „Ich bleibe bei Borussia“, stellt der Mittelfeldstratege im Interview mit der ‚Sport Bild‘ klar, „natürlich war ich mit meinen Einsatzzeiten und mit meinen Leistungen, für die es teils auch zurecht Kritik gab, nicht zufrieden. Aber es ist für mich überhaupt kein Thema, einen Winterwechsel vorzunehmen.“

Der 32-Jährige spielte bei den Fohlen zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle, über eine Flucht in seine österreichische Heimat oder zum FC Augsburg wurde spekuliert. Stöger führt aus: „Klar hat es Anfragen gegeben, ich habe aber sofort gesagt: Nein, ich will hierbleiben und wieder in Topform kommen. Für mich ist das Kapitel Gladbach noch lange nicht beendet.“

„Möchte den wahren Kevin Stöger zeigen“

Der Linksfuß will seine Qualitäten in der Rückrunde wieder deutlich mehr einbringen: „Ich möchte Gladbach den wahren Kevin Stöger zeigen. Mit den Eigenschaften, die mich immer stark gemacht haben: Großchancen kreieren, gefährliche letzte Pässe, Läufe gegen den Ball – in diesen Statistiken war ich eigentlich immer oben dabei und will es auch wieder sein. […] Ich habe es selbst in der Hand.“

Die Ansicht, Gladbach für eine WM-Nominierung verlassen zu müssen, kann Stöger nicht verstehen: „Das sehe ich ganz anders. Gladbach ist der größte Verein, für den ich in meiner Karriere gespielt habe. Ich bin stolz darauf, hier zu sein. Bei einem Verein wie diesem wird jede Woche ganz genau hingeschaut, wie ich mich präsentiere. Ich möchte hier wieder meine Bestleistung erreichen und mich damit Ralf Rangnick empfehlen.“