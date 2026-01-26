Neuer Stürmer: Heidenheim will Diallo

Der 1. FC Heidenheim blickt auf der Suche nach einem treffsicheren Stürmer nach Bulgarien. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato ist Mamadou Diallo von CSKA Sofia ins Visier des Bundesligisten geraten. Neben Heidenheim sind auch Al Ahly aus Ägypten und Teams aus Saudi-Arabien am Mittelstürmer interessiert.

Noch in diesem Winter strebt der Mauretanier einen Wechsel an, die Ablösesumme liegt bei rund einer Million Euro. Diallo hat bereits in Deutschland Erfahrung gesammelt, er spielte im Amateurfußball unter anderem für den MTV Ingolstadt und den VfB Eichstätt. In Bulgarien steht er nach 19 Spielen bei 13 Toren und drei Vorlagen.