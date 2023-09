BVB unterliegt PSG | Zweigeteilte Noten

Zum ersten Mal in der laufenden Saison probierte es Edin Terzic mit einer Fünferkette. Das Ziel: Die pfeilschnelle PSG-Offensive nicht ins Laufen kommen zu lassen. Und zunächst einmal ging die Rechnung des BVB-Trainers auf. Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé kamen selten ins direkte Eins-gegen-Eins. Dafür auf der Gegenseite Donyell Malen, der nach einem starken Dribbling die erste gute Chance des Spiels verzeichnete.

Zum ersten Mal so richtig ins Offensivspiel kam PSG dann in der 20. Minute, als Vitinha nach einer feinen Kombination nur den Innenpfosten traf. Im Anschluss erhöhten die Pariser den Druck und kamen zu weiteren kleineren Möglichkeiten. Die größte Schrecksekunde dann fünf Minuten vor der Pause, als Niklas Süle der Ball nach einer Ecke an den Arm sprang. Nach kurzer Überprüfung ließ Schiedsrichter Jesus Gil Manzano aber zurecht weiterspielen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause, das sich der BVB mit einer soliden Defensivleistung durchaus verdient hatte.

Wenige Sekunden nach dem Pausenpfiff hatte Süle dann weniger Glück. Aus einem halben Meter bekam er einen Schuss von Mbappé an den Arm. Manzano entschied dieses Mal auf Elfer und wurde vom VAR nicht revidiert. Den Strafstoß verwandelte Mbappé sicher. Nur zehn Minuten später ließ der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi nach feiner Kombination das 2:0 folgen.

Der K.O.-Schlag für Schwarz-Gelb war das aber noch nicht. Der eingewechselt Jamie Bynoe-Gittens traf beispielsweise den Außenpfosten, auch Niclas Füllkrugs Kopfball nach einer Adeyemi-Ecke strahlte noch einmal Gefahr aus. PSG ließ auf der Gegenseite einige Konterchancen liegen, sodass es beim 2:0 für den Scheichklub blieb. Der BVB startet also beim großen Gruppenfavoriten mit null Punkten in die Gruppenphase der Champions League.

1:0 Mbappé (49./Elfmeter): Sehr unglückliche Situation für den BVB. Süle bekommt den Ball aus geringer Entfernung und viel Tempo an den Arm. Mbappé schnappt sich das Leder und verwandelt den Elfmeter souverän unten links. Kobel streckt sich vergeblich.

2:0 Hakimi (58.): Traumhafte Kombination, an deren Ende Vitinha den Ball mit der Hacke auf Hakimi spielt und in den Sechzehner startet. Nach doppeltem Doppelpass steht schlussendlich Hakimi frei vor Kobel und verwandelt mit dem rechten Außenrist.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

14‘ Nmecha (5,4) für Sabitzer

62‘ Füllkrug für Malen

62‘ Reus für Brandt

76‘ Bynoe-Gittens für Can

78‘ Bensebaini für Wolf