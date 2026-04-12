20 Millionen: Barças Casadó will weg

Marc Casadó sieht beim FC Barcelona offenbar keine Zukunft mehr. Wie die ‚Sport‘ berichtet, strebt der 22-Jährige im Sommer einen Abschied von seinem Jugendverein an. Die Blaugrana haben bisher auch keine Versuche unternommen, den 2028 auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig zu verlängern.

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Casadó hat derzeit mit der enormen Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld der Katalanen zu kämpfen. Während Pedri (23) und Frenkie de Jong (28) klar die Nase vorne haben, streiten sich zudem Gavi (21) und Marc Bernal (18), der mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht wird, um Einsatzzeit. In der Vergangenheit zeigten bereits zahlreiche Premier League-Klubs wie der FC Chelsea und der FC Arsenal Interesse an Casadó, doch als wahrscheinlichstes Ziel bei einem Sommerabgang gilt derzeit Saudi-Arabien. Barça soll eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro für das Eigengewächs fordern.