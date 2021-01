Arsenal verlängert mit Holding

Rob Holding (25) bleibt dem FC Arsenal noch einige Jahre erhalten. Wie die Gunners offiziell bekanntgeben, verlängert der englische Innenverteidiger, der in der laufenden Spielzeit als Stammspieler aufläuft, sein Arbeitspapier bis Sommer 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

Trainer Mikel Arteta äußert sich wertschätzend über Holding: „Seit ich als Trainer angefangen habe, bin ich sehr beeindruckt von Robs Beitrag für den Verein und in der Umkleidekabine, auf und neben dem Platz. Die Qualität seiner täglichen Arbeit auf den Trainingsplätzen ist ausgezeichnet.“

✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year