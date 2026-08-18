BVB schnappt sich Frankreich-Talent

Ein weiteres Talent schließt sich Borussia Dortmund an. Der 17-jährige Amine Lettifi wechselt von US Lesquin aus der zweithöchsten französischen Jugendliga in den BVB-Nachwuchs. Der Offensivspieler ist an der Strobelallee zunächst für die U19 eingeplant.

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Thomas Broich, Sportlicher Leiter des NLZ, sagt über den Neuzugang: „Amine hat mich sofort neugierig gemacht – fußballerisch, aber auch mit seinem Werdegang. Er kommt nicht aus einer der großen Akademien und hat sich seinen Weg selbst gebahnt. Das zeigt, dass in der Ausbildung viele Wege zum Ziel führen können.“