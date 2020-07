Barças komplizierte Linksverteidiger-Suche

Die Suche nach einem neuen Linksverteidiger entpuppt sich für den FC Barcelona als schwierig. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, werden Sportdirektor Eric Abidal derzeit zahlreiche Spieler von ihren Agenten angeboten. Ein geeigneter Kandidat war bisher nicht dabei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die katalanische Sportzeitung nennt zwei Bewerber beim Namen. Zum einen Pervis Estupiñán (22) von CA Osasuna, der Abidal aber nicht überzeugt, zum anderen Yuri Berchiche (30), der bei Athletic Bilbao aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro besitzt – zu teuer für Barça. Die Suche geht also weiter. Der neue Linksverteidiger würde in Barcelona wohl in die Fußstapfen von Júnior Firpo treten, der auf der Transferliste steht.