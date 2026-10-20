Real will 100-Millionen-Verteidiger | Kabinenzoff bei United

XXL-Forderung

Real Madrid hinkt bereits kurz nach dem Saisonstart den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Während der große Konkurrent aus Katalonien von Sieg zu Sieg stürmt, tun sich die Königlichen oft schwer und offenbaren in der Defensive überraschende Schwächen. Abhilfe soll laut ‚CaughtOffside‘ ein neuer Transfer schaffen, der Madrid allerdings einiges kosten würde. Aus Quellen aus dem Umfeld der Spielerberater habe das Portal erfahren, dass Riccardo Calafiori das Interesse von Real geweckt hat, der FC Arsenal seinen flexibel einsetzbaren Verteidiger aber nur bei einem äußerst lukrativen Angebot ziehen lassen würde.

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Der 24-Jährige steht bei den Gunners noch bis 2029 unter Vertrag und ist unter Coach Mikel Arteta gesetzt. Dennoch haben die Spanier laut Bericht Kontakt zum Umfeld des italienischen Nationalspielers aufgenommen, „um Informationen über einen möglichen Transfer einzuholen, allerdings ist bisher kein formelles Angebot eingegangen“. Arsenal würde demnach erst ab einem Angebot über 100 Millionen Euro Verhandlungen überhaupt in Betracht ziehen.

Zoff als Wendepunkt?

Manchester United bekommt in der aktuellen Saison kein Bein auf den Boden. Nach sieben Spieltagen steht in der Premier League lediglich Platz 13 zu Buche, nur einen Sieg konnten die Red Devils bisher einfahren. Das hat Konsequenzen: Ex-Profi Gary Neville weist im ‚Sky Sports‘-Podcast auf große Spannungen in der Kabine des Klubs hin, die nach den harschen Aussagen von Lisandro Martínez (28) vor wenigen Tagen stark zugenommen hätten. Der Argentinier hatte öffentlich die Personalplanung von Sportdirektor Jason Wilcox angeprangert und mehr Investitionen gefordert. Das sei nicht bei allen seinen Teamkollegen gut angekommen.

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Neville verweist auf einen Snapchat-Post von Amad Diallo (24), der ein Foto vom Old Trafford postete, begleitet von der Nachricht „Verdammte Schande, mir fehlen die Worte“. Dabei hat es sich laut dem TV-Experten um einen Seitenhieb gegen Martinez gehandelt: „Also, die beiden gehen gerade aufeinander los, das ist offensichtlich.“ Das sei aber nicht zwangsweise schlecht. Vielmehr könnte es eine gute Reaktion in der Mannschaft auslösen: „Jemand muss sich auflehnen. Sie brauchen einen Anstoß. Also, ja, vielleicht ist das der Wendepunkt.“