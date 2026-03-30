40-Millionen-Wechsel von Koné?

Wechselt Manu Koné (24) im Sommer innerhalb der Serie A die Farben? Laut Sacha Tavolieri bekundet Inter Mailand weiterhin konkretes Interesse am zentralen Mittelfeldspieler von der AS Rom. Dem Transferjournalisten zufolge müssten die Mailänder für den Franzosen (zwölf Länderspiele) aber wohl eine Summe von rund 40 Millionen Euro auf den Tisch legen.

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Koné, im August 2024 für 18 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Rom gewechselt, sei bei Inter einer der gefragtesten Kandidaten für den sich anbahnenden Umbruch im Mittelfeld. Erfahrene Akteure wie Henrikh Mkhitaryan (37), Hakan Calhanoglu (32) und Nicolò Barella (29) könnten die Nerazzurri kurz- oder mittelfristig verlassen. Laut Tavolieri ebenfalls ins Inter-Blickfeld geraten: Sechser Mandela Keita (23) von Parma Calcio.