Bericht: Kofane kurz vor der Unterschrift

Kurz nach Schließung des Transferfensters will sich Bayer Leverkusen eine richtungsweisende, klubinterne Unterschrift abholen. Die Rede ist von Christian Kofane (20), der nach Informationen der ‚Bild‘ ganz dicht vor der Verlängerung in Leverkusen steht.

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Angedacht sei ein neues Arbeitspapier bis 2031, das dem kamerunischen Nationalspieler (sechs Länderspiele) künftig vier Millionen Euro Jahresgehalt bescheren soll. Eine Ausstiegsklausel werde in dem Kontrakt nicht verankert.

Aktuell steht Kofane bis 2029 unterm Bayer-Kreuz unter Vertrag. Mit seiner steilen Entwicklung rief er zuletzt namhafte Interessenten auf den Plan, darunter den FC Arsenal, Newcastle United, den FC Everton sowie Aston Villa. Eines Tages erhofft sich der Bundesligist im Fall der Fälle eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich.