De Ligt: Medizincheck & USA-Reise

Der Wechsel von Matthijs de Ligt zum FC Bayern wird in Kürze über die Bühne gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der niederländische Innenverteidiger von Juventus Turin seinen Medizincheck in München absolvieren und umgehend ins Trainingslager des Rekordmeisters in den USA nachreisen. Schon am morgigen Dienstag ist de Ligts Ankunft im Teamhotel geplant, heißt es.

Dem 22-Jährigen winkt ein Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße. Für die Dienste des Nationalspielers überweisen die Münchner dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro Ablöse nach Italien. Der Betrag kann durch erfolgsabhängige Boni noch ansteigen.