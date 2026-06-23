FC Bayern: Eberl kontaktiert Nmecha

Gegen die Elfenbeinküste stach Felix Nmecha klar heraus. Der deutsche Nationalspieler bekam die FT-Note 1,5 und wurde auch in anderen Medien mit Lob überschüttet. Dass der 25-jährige Mittelfeldspieler auf höchstem Level performen kann, überrascht niemanden mehr. Auch die vergangene Saison im Trikot von Borussia Dortmund lief glänzend für Nmecha.

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Laut der ‚Bild‘ sind zahlreiche Topvereine bei der Spielerseite vorstellig geworden. Darunter auch der FC Bayern. Dem Bericht zufolge nahm Sportvorstand Max Eberl Kontakt auf, um grundsätzliches Interesse zu hinterlegen. An der Säbener Straße halte man den spielstarken Achter für „einen sehr interessanten Spieler“, heißt es.

Um einen akuten Abwerbeversuch handelt es sich bei dem Vorgehen aber wohl nicht. Nmecha verlängerte seinen Vertrag in Dortmund im März bis 2030 und ließ sich seine Unterschrift mit einer Ausstiegsklausel versüßen. Diese greift ab 2027. Für eine festgeschriebene Ablösesumme im Bereich von 80 Millionen Euro wäre Nmecha dann zu haben. Ab 2028 wären es nur noch 70 Millionen.

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Nmecha liebäugelt mit Wechsel

Dass die Bayern ein Auge auf den gebürtigen Hamburger haben, ist aufgrund seiner rasanten Entwicklung im vergangenen Jahr normal. Auch, weil reihenweise Spitzenklubs aus dem Ausland ebenso ihre Fühler ausstrecken. Die ‚Bild‘ nennt jetzt nochmal Manchester City, Manchester United, den FC Liverpool und Real Madrid. In den vergangenen Wochen gab es auch Verknüpfungen mit dem FC Arsenal, dem FC Chelsea, Newcastle United und dem FC Barcelona.

Bei welchem Klub seht ihr Felix Nmecha in der kommenden Saison? Borussia Dortmund FC Bayern Manchester City Manchester United FC Liverpool Real Madrid ein anderer Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In diesem Sommer darf der BVB die Ablöse frei verhandeln. Deshalb ist auch von Summen jenseits der 100-Millionen-Marke die Rede. Bei Vorstößen unterhalb dieser Grenze werden die Schwarz-Gelben wohl nicht am Verhandlungstisch Platz nehmen. Nmecha selbst soll einen Abgang bis Ende August nicht ausschließen, betont das Boulevardblatt. Dafür müsste aber ein absolutes Top-Angebot eingehen.