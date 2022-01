Lewis Dobbin (19) hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Everton bis 2025 verlängert. Der Offensivspieler gab in dieser Saison sein Profidebüt für die Toffees.

The 19-year-old forward has signed a new contract with Everton, penning a three-and-a-half-year deal until the end of June 2025. ✍️