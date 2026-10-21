Nach vier Jahren stehen die Zeichen zwischen RB Leipzig und Kapitän David Raum im kommenden Sommer auf Abschied. Der ‚kicker‘ berichtet, es spreche „nicht mehr viel dafür“, dass Raum seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten verlängert. Zuletzt hatte Raum selbst angedeutet, RB womöglich zu verlassen.

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Über dieses Interview sei man in der Führungsetage „nicht angetan“ gewesen, so das Fachmagazin. Raum hatte schon in der Vergangenheit kein Geheimnis aus seinem Traum gemacht, eines Tages in der Premier League zu spielen. Inzwischen ist der Linksverteidiger 28 Jahre alt. Womöglich bietet sich im kommenden Sommer also die letzte Möglichkeit auf einen lukrativen Vertrag auf der Insel.