Wie verhext: Nächster Werder-Verteidiger verletzt

Karim Coulibaly (18) muss fürs Erste kürzertreten. Offiziellen Angaben von Werder Bremen zufolge hat sich der Innenverteidiger bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern eine strukturelle Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. „Wir werden von Tag zu Tag schauen, wie es Karim geht. Sein Einsatz für das Spiel am Sonntag beim FC St. Pauli ist aber in jedem Fall fraglich“, erläutert Cheftrainer Daniel Thioune.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coulibaly reifte in der laufenden Saison unter anderem aufgrund einiger Ausfälle zum Stammspieler an der Weser (21 Bundesligaeinsätze). Aktuell fallen in Maximilian Wöber (28), Mitchell Weiser (31) und Amos Pieper (28) noch drei Werder-Verteidiger langfristig aus.