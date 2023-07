Henderson im Auge des Wüstensturms | Hertha-Star in Gewahrsam

„Ein Wüstensturm zieht auf“

Die englische Premier League fürchtet um den Status als zahlungskräftigste Liga im Fußballgeschäft. Denn Saudi-Arabien sagt den Ligen aus Europa den Kampf an und lockt zahlreiche Stars in die Heimische Pro League. „Sie wollen die Welt beherrschen“, klagt der ‚Mirror‘. Roberto Firmino, Edouard Mendy, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves – die Liste an Spielern, die aus der Premier League nach Saudi-Arabien wechseln, wird immer länger. „Ein Wüstensturm zieht auf“, schreibt der ‚Mirror‘ weiter. Demnächst könnte sogar Liverpool-Kapitän Jordan Henderson dem Lockruf des Geldes folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Reds-Legende ist bereits auf der Halbinsel. Robbie Fowler ist seit Neuestem Cheftrainer bei Al Qadsiah. Dessen Begründung für den Wechsel fällt offen und ehrlich aus: „Ich kann hier in meiner Heimat keinen Job finden, warum also nicht nach Saudi-Arabien gehen, das ist ein spannendes Projekt.“ Selbst Steven Gerrard coacht jetzt in der Wüste.

Lese-Tipp

Hertha: Demme-Transfer geplatzt?

Hertha-Star festgenommen

Im beschaulichen Zell am See in Österreich bereitet sich Hertha BSC dieser Tage auf die anstehende Zweitliga-Saison vor. Die Idylle im Trainingslager wird aber nun von einem ernsten Vorfall überschattet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich Torhüter Marius Gersbeck in Polizeigewahrsam. Der 28-Jährige war am gestrigen Samstagabend in einem Gasthof zugegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort soll es laut unbestätigten Angaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ob Gersbeck nur anwesend war und als Zeuge aussagen soll oder zu den Beteiligten gehört, ist noch unklar. Klar ist jedoch: Hertha könnte nach den vergangenen Monaten deutlich weniger Chaos vertragen. Die Berliner wollten sich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Barça will wieder tauschen

Der FC Barcelona muss seit einiger Zeit kreativ mit seinen Finanzen jonglieren, um den Kader zu verstärken. Ein Gehaltsbudget, was auf Kante genäht ist und ein Schuldenberg, der durch teure Neueinkäufe nicht kleiner wird. Das Objekt der Begierde: Berndardo Silva. Der Offensivkünstler von Manchester City kostet knackige 80 Millionen Euro. „Eine Utopie“, wie die ‚Marca‘ feststellt. Die spanische Sportzeitungen zeichnet die unterschiedlichsten Szenarien und Rechnungen, wie der Transfer doch noch zu stemmen wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der englische ‚Mirror‘ bringt derweil einen Barça-Klassiker zur Sprache: Einen Spielertausch. Da Silva schlichtweg zu teuer ist, könnten die Blaugrana Frenkie de Jong als Tauschobjekt anbieten. Der Niederländer zählt zu den größten Vermögenswerten bei Barça und wurde schon in der Vergangenheit mehrfach bei einem Tausch ins Spiel gebracht. Dass City in der Schaltzentrale nach dem Transfer von Mateo Kovacic auch nach wie vor bestens aufgestellt ist und de Jong nicht so dringend braucht? Geschenkt!