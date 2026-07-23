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Premier League

15 Millionen: Drei Klubs wollen Embolo

von Lukas Weinstock - Quelle: Ben Jacobs
Breel Embolo dreht zum Jubel ab @Maxppp

Breel Embolo hat sich bei der Weltmeisterschaft in den Fokus zahlreicher Klubs gespielt. Nach Informationen des englischen Journalisten Ben Jacobs bekunden Atlanta United, die Premier League-Aufsteiger Hull City und Ipswich Town sowie mehrere Serie A-Vertreter Interesse am bulligen Stürmer.

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Embolos Vertrag bei Stade Rennes ist bis 2029 befristet. Für den Schweizer Nationalspieler fordern die Franzosen dem Bericht zufolge rund 15 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer war der ehemalige Gladbacher für 13 Millionen Euro von der AS Monaco nach Rennes gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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