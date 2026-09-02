Ivezic verlässt Kiel

Holstein Kiel hat noch einen Abnehmer für Marko Ivezic gefunden. Der Serbe wechselt nach Schottland und schließt sich Hibernian Edinburgh an. An der Förde war er noch bis zum Ende der Saison vertraglich gebunden.

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Hibernian FC is delighted to announce the permanent signing of Serbian international Marko Ivezić from German side Holstein Kiel, subject to international clearance and visa approval 📝



Welcome to Hibs, Marko! 🥬



🔗 https://t.co/1zOx1KkWPV pic.twitter.com/iV2KCFKDTx — Hibernian Football Club (@HibernianFC) September 2, 2026

2023 war Ivezic aus seiner serbischen Heimat nach Kiel gewechselt. Insgesamt sammelte der 24-jährige Abwehrspieler 87 Pflichtspieleinsätze. In Schottland ist das Transferfenster noch bis zum morgigen Donnerstag geöffnet.