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Ivezic verlässt Kiel

von Remo Schatz - Quelle: hibernianfc.co.uk
1 min.
Marko Ivezic im Kiel-Outfit @Maxppp

Holstein Kiel hat noch einen Abnehmer für Marko Ivezic gefunden. Der Serbe wechselt nach Schottland und schließt sich Hibernian Edinburgh an. An der Förde war er noch bis zum Ende der Saison vertraglich gebunden.

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2023 war Ivezic aus seiner serbischen Heimat nach Kiel gewechselt. Insgesamt sammelte der 24-jährige Abwehrspieler 87 Pflichtspieleinsätze. In Schottland ist das Transferfenster noch bis zum morgigen Donnerstag geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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