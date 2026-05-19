Viel Bundesliga dabei: Schweiz verkündet WM-Kader

Die Schweiz hat ihren endgültigen WM-Kader präsentiert. Im 26-köpfigen Aufgebot finden sich unter anderem acht Bundesliga-Spieler wieder, darunter Gregor Kobel (BVB), Johan Manzambi (SC Freiburg), Fabian Rieder (FC Augsburg), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV) sowie Silvan Widmer (Mainz 05).

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Angeführt wird das Team von Kapitän Granit Xhaka (AFC Sunderland), in Deutschland bekannte Namen wie Denis Zakaria (AS Monaco), Breel Embolo (Stade Rennes) oder Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) sind ebenfalls mit dabei. In Gruppe B trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin auf Katar, Bosnien und Herzegowina sowie Co-Gastgeber Kanada.