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Zidane-Sohn setzt Unterschrift

Mittelfeldspieler Théo Zidane (24) bleibt dem Córdoba CF erhalten. Der zweitjüngste Sohn von Zinedine Zidane hat seinen ausgelaufenen Vertrag beim spanischen Zweitligisten verlängert und ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterschrieben.

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