Zidane-Sohn setzt Unterschrift
Mittelfeldspieler Théo Zidane (24) bleibt dem Córdoba CF erhalten. Der zweitjüngste Sohn von Zinedine Zidane hat seinen ausgelaufenen Vertrag beim spanischen Zweitligisten verlängert und ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterschrieben.
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ℹ️ 𝘾𝙊𝙈𝙐𝙉𝙄𝘾𝘼𝘿𝙊 𝙊𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 |— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 16, 2026
Théo Zidane, jugador del #CórdobaCF hasta 2027
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¡Seguimos, Théo! 💪🏻#EsParteDeTi pic.twitter.com/5XFmTAPESb
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