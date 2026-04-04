BVB-Flirt Senesi hat ein Wunschziel

Marcos Senesi vom AFC Bournemouth bevorzugt im kommenden Sommer einen Wechsel zum FC Barcelona. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, träumt der 28-jährige Innenverteidiger davon, für den spanischen Top-Klub aufzulaufen. Dass der Argentinier Bournemouth am Saisonende verlassen will, ist bereits länger klar.

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Da die Katalanen Alessandro Bastoni (26) von Inter Mailand als Wunschlösung für die Innverteidiger-Position ansehen, ist Senesi derzeit jedoch nicht die erste Wahl. Neben Borussia Dortmund zeigen auch die Premier League-Vertreter FC Liverpool, FC Chelsea, Aston Villa, FC Everton, Tottenham Hotspur, Newcastle United und AFC Sunderland Interesse an einer Verpflichtung. Wohin es Senesi, dessen Arbeitspapier in Bournemouth im Sommer ausläuft, am Ende zieht, bleibt offen.