Deutliche Ansage an Ronaldo | Leicester droht Super-GAU

Reiß dich zusammen

Am Montagabend sorgte Cristiano Ronaldo mit einem Streik für Aufsehen. Beim 1:0-Sieg seines Vereins Al Nassr gegen Al Riyadh weigerte sich der 41-Jährige aufzulaufen. Laut Fabrizio Romano wird der Stürmer seinen Streik auch beim heutigen Duell (18:30 Uhr) gegen Al Ittihad fortsetzen. Angeblich fühle sich der Superstar vom saudischen Staatsfonds gegenüber dem Rivalen Al Hilal benachteiligt, zudem stehen laut der‚ A Bola‘ Gehaltszahlungen aus. Die Saudi Pro League hat Ronaldo jetzt zurechtgewiesen.

„Kein Einzelner – egal, wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen“, zitiert die ‚BBC‘ einen Ligasprecher. Die Vorwürfe einer Bevorzugung wies dieser dabei zurück: „Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballleitung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsausgleich gewährleisten soll.“ Es bleibt abzuwarten, ob dem Aushängeschild womöglich sogar Konsequenzen drohen.

Auf Durchreise

Zehn Jahre ist es her, dass Leicester City sensationell die Premier League gewann. Seitdem ging es Jahr für Jahr bergab, zuletzt mutierte man zum Fahrstuhlklub. Auch aktuell spielt Leicester unter der Führung von Aiyawatt Srivaddhanaprabha in der zweitklassigen Championship, es droht sogar der Absturz in die Drittklassigkeit. Grund dafür ist ein Punktabzug.

Den Foxes wurden aufgrund von Regelverstößen gegen die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln in der Aufstiegssaison 2023/24 von der FA sechs Punkte abgezogen. Mit 32 Zählern liegt Leicester nun punktgleich mit West Brom, das den ersten Abstiegsplatz belegt, auf Rang 20. Dabei hat man noch Glück im Unglück, schließlich stand auch ein 12-Punkte-Abzug und eine 23-Millionen-Strafe im Raum.