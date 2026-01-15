Goretzka spricht über offene Bayern-Zukunft

Leon Goretzka gibt sich mit Blick auf seine offene Zukunft gelassen. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln antwortete der Mittelfeldspieler auf die Frage von ‚RTL‘, ob er schon wisse, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielt: „Nein, das weiß ich jetzt noch nicht. Erstmal ist die Situation ja so, dass mein Vertrag ausläuft. Alles Weitere wird man dann sehen. Ich bin da tiefenentspannt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tendenz geht derzeit dahin, dass der 30-Jährige die Münchner im Sommer verlassen wird, eine Verlängerung zeichnet sich nicht ab. Zuletzt wurde Goretzka insbesondere mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Der 67-fache DFB-Nationalspieler blickt ohne Druck in die Zukunft: „Ich glaube, ich bin in der Prime meiner Karriere von meinem Alter her und fühle mich topfit. Dementsprechend bin ich da ganz entspannt.“