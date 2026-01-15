Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Goretzka spricht über offene Bayern-Zukunft

von Fabian Ley - Quelle: RTL
1 min.
Leon Goretzka jubelt mit Minjae Kim @Maxppp

Leon Goretzka gibt sich mit Blick auf seine offene Zukunft gelassen. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln antwortete der Mittelfeldspieler auf die Frage von ‚RTL‘, ob er schon wisse, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielt: „Nein, das weiß ich jetzt noch nicht. Erstmal ist die Situation ja so, dass mein Vertrag ausläuft. Alles Weitere wird man dann sehen. Ich bin da tiefenentspannt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tendenz geht derzeit dahin, dass der 30-Jährige die Münchner im Sommer verlassen wird, eine Verlängerung zeichnet sich nicht ab. Zuletzt wurde Goretzka insbesondere mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Der 67-fache DFB-Nationalspieler blickt ohne Druck in die Zukunft: „Ich glaube, ich bin in der Prime meiner Karriere von meinem Alter her und fühle mich topfit. Dementsprechend bin ich da ganz entspannt.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Leon Goretzka

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Leon Goretzka Leon Goretzka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert