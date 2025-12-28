Real lehnt drei Schnäppchen ab | Koné-Wechsel schon durch?

Keine Spielereien mit Real

Was haben Rúben Neves (28/Al Hilal), Dayot Upamecano (27/FC Bayern) und Ibrahima Konaté (26) gemeinsam? Alle drei Profis dürfen in wenigen Tagen aufgrund ihrer im Sommer auslaufenden Verträge ohne explizite Zustimmung ihres jetzigen Arbeitgebers mit anderen Vereinen über eine Zusammenarbeit verhandeln und andernorts einen ab Sommer gültigen Vertrag unterzeichnen. Bei Real Madrid werden sie allem Anschein nach aber nicht anheuern.

Wie die ‚as‘ berichtet, wurde das Trio den Königlichen in jüngster Vergangenheit angeboten, von einem ablösefreien Transfer im Anschluss an die Saison wolle Real jedoch absehen. Vielmehr vermutet man in Madrid, dass die jeweiligen Agenten ihre Klienten nur in eine bessere Verhandlungsposition bringen wollen. Das übliche Gefeilsche auf dem Transfermarkt also.

Gut informiert?

Apropos Gefeilsche – ihr Verhandlungsgeschick haben die Verantwortlichen von Manchester United in den vergangenen Jahren nicht so regelmäßig unter Beweis gestellt. Zukünftig wollen die Red Devils das wieder anders handhaben. Einer Insiderin zufolge ist sich der englische Rekordmeister sogar schon eines neuen Glücksgriffs sicher.

Die Rede ist von Ex-Gladbacher Manu Koné (24), der in etwas mehr als einem halben Jahr von der AS Rom auf die Insel wechseln soll. Zumindest geht die italienische Journalistin Francesca Teodori fest von dem Deal aus: „Mir wurde von mehreren Quellen mitgeteilt, dass er Rom im Juni verlassen wird, um sich Manchester United anzuschließen.“ Das klingt eigentlich schon zu konkret für eine Ente.