Wichtige Unterschrift für Terzic

Yuri Berchiche bleibt Athletic Bilbao erhalten. Wie die Basken offiziell mitteilen, hat der 36-jährige Routinier seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Neu-Coach Edin Terzic kann also weiter auf die Erfahrung des Linksverteidigers bauen, der in der Bilbao-Jugend ausgebildet wurde und nach mehreren Stationen im In- und Ausland seit 2018 wieder bei Los Leones spielt.

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💥 Yuri Berchiche seguirá un año más.



El lateral izquierdo amplía su vinculación con el @AthleticClub hasta junio de 2027 y cumplirá su novena temporada en el primer equipo.



✊ Goazen, @yuriberchiche!#Yuri2027 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) June 19, 2026

Für knapp 25 Millionen Euro war Berchiche von Paris St. Germain losgeeist worden und geht nun in seine neunte Saison im Klub. In wettbewerbsübergreifend 278 Pflichtspielen sammelte der Linksfuß 41 Torbeteiligungen. Seit der abgelaufenen Spielzeit ist Berchiche zudem stellvertretender Kapitän.