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Offiziell La Liga

Wichtige Unterschrift für Terzic

von Martin Schmitz - Quelle: athletic-club.eus
1 min.
Yuri Berchiche Im Trikot von Athletic Bilbao @Maxppp

Yuri Berchiche bleibt Athletic Bilbao erhalten. Wie die Basken offiziell mitteilen, hat der 36-jährige Routinier seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Neu-Coach Edin Terzic kann also weiter auf die Erfahrung des Linksverteidigers bauen, der in der Bilbao-Jugend ausgebildet wurde und nach mehreren Stationen im In- und Ausland seit 2018 wieder bei Los Leones spielt.

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Für knapp 25 Millionen Euro war Berchiche von Paris St. Germain losgeeist worden und geht nun in seine neunte Saison im Klub. In wettbewerbsübergreifend 278 Pflichtspielen sammelte der Linksfuß 41 Torbeteiligungen. Seit der abgelaufenen Spielzeit ist Berchiche zudem stellvertretender Kapitän.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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