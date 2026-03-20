Mondpreis für Robinson?

Antonee Robinson könnte den FC Fulham im kommenden Sommer verlassen. Informationen des englischen Portals ‚CaughtOffside‘ zufolge steht der 28-jährige Außenverteidiger sowohl bei Manchester United als auch beim FC Liverpool hoch im Kurs. Die beiden Topklubs der Premier League haben den US-Amerikaner demnach bereits seit geraumer Zeit ins Auge gefasst, die aufgerufene Ablösesumme könne einem Sommer-Transfer jedoch im Wege stehen.

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Fulham plane nämlich, Robinson – der noch bis Sommer 2028 an die Schwarz-Weißen gebunden ist – erst für eine Summe zwischen 35 und 45 Millionen Euro ziehen zu lassen. Angesichts der vergleichsweise geringen Vertragslaufzeit und des bereits fortgeschrittenen Alters des Linksfußes erscheint diese Summe sowohl für die Red Devils als auch für die Reds etwas zu hoch angesetzt. Wenn es also im Sommer zu einem Transfer des gelernten Linksverteidigers kommen soll, müsste entweder Fulham oder einer der beiden Interessenten ihre Vorstellungen anpassen.