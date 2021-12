Rangnick kontaktiert Haalands Vater | Barça holt „Punkt der Hoffnung“

Rangnick kontaktiert Haalands Vater

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen um die Zukunft von Borussia Dortmunds Erling Haaland. Während nahezu jeder Topklub die norwegische Tormaschine gerne in den eigenen Reihen wüsste, sind nur bei wenigen Vereinen die nötigen finanziellen Mittel vorhanden, um einen Transfer zu finalisieren. Dazu zählt unter anderem Manchester United, dem die englische Presse gute Chancen einräumt, weil Ralf Rangnick Kontakt zu Vater Alf-Inge Haaland pflegt. „Rangnick spricht mit Haalands Vater, um die Möglichkeit eines United-Wechsels auszuloten“, titeln die ‚Manchester Evening News‘. Im Jahr 2019 überzeugte Rangnick die Haalands schon einmal von einem Wechsel (Molde FK zu RB Salzburg). Schafft der Godfather of Gegenpressing – wie die Engländer ihn ehrfürchtig tauften – einst Vollbrachtes nun ein zweites Mal?

Barça holt Remis in Sevilla

„Ein Punkt der Hoffnung“, resümiert die ‚Sport‘ wohlwollend das gestrige 1:1-Unentschieden zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla. Für die Blaugrana war gegen die aktuell glänzend aufgelegten Andalusier allerdings wesentlich mehr drin. Beim Stand von 1:1 ließ sich Jules Koundé in der 64. Minute zu einer Dummheit hinreißen, als er Jordi Alba den Ball aus nächster Nähe ins Gesicht warf. Der französische Innenverteidiger sah Rot und erhielt am heutigen Mittwoch eine Vier-Spiele-Sperre. In der Folge dominierte Barça die Partie, neben effizienter Chancenverwertung mangelte es den Katalanen allerdings auch an Spielglück. Entsprechend negativ bewertet Xavi das Ergebnis: „Wir haben zwei Punkte verloren“, erklärte der spanische Coach nach dem Spiel betrübt. Immerhin zeigt sich der aktuelle Tabellensiebte der spanischen Liga seit Xavis Übernahme wesentlich formverbessert.

Real wittert Chance

In Madrid fasst die ‚Marca‘ das gestrige Ergebnis naturgemäß positiver auf: „Sevilla kommt nicht über ein Unentschieden hinaus… und in Madrid freut man sich über die Herbstmeisterschaft“, die Real nun nicht mehr zu nehmen ist. Während man dem katalanischen Erzrivalen satte 15 Zähler enteilt ist, beträgt der Vorsprung auf Sevilla fünf Punkte. Im heutigen Aufeinandertreffen mit Athletic Bilbao (21:30 Uhr) können die Königlichen ihre Ausgangslage zusätzlich verbessern. „Madrid hat die Möglichkeit, eine Lücke zu reißen“, sieht auch die ‚as‘ eine Chance, die Konkurrenz auf Schlagdistanz zu halten.