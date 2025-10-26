Menü Suche
Eskalation im Clásico: Polizei schreitet ein

von Dominik Sandler
Bei Real Madrid und dem FC Barcelona ging es zur Sache @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelona

Der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona hat ein unrühmliches Ende genommen. Beim 2:1-Sieg der Blancos eskalierte es zum Schlusspfiff, als Pedri die Ampelkarte sah. Im Anschluss gerieten die beiden Bänke aneinander, mittendrin waren auch die Verletzten Raphinha und Antonio Rüdiger. Sogar die Polizei musste einschreiten, um die Spieler und Verantwortlichen voneinander zu trennen.

Als der Schlusspfiff ertönte, kam es zur zweiten Rudelbildung, bei der auch Lamine Yamal beteiligt war. Am Ende wird es den Madrilenen egal sein. Durch den Dreier erhöht Real den Vorsprung auf die Katalanen auf fünf Punkte.

