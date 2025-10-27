Bittere Verletzung bei Real Madrid

Dani Carvajal bleibt das Verletzungspech treu. Wie Real Madrid mitteilt, wurde beim 33-jährigen Rechtsverteidiger ein Gelenkproblem im rechten Knie festgestellt. Carvajal wird sich einer Arthroskopie unterziehen.

Laut Cadena COPE droht eine Ausfallzeit bis Januar. Erst im Sommer hatte sich Carvajal nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Zuletzt bremste den Real-Kapitän eine Muskelverletzung aus.