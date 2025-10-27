Menü Suche
Bittere Verletzung bei Real Madrid

von Lukas Hörster - Quelle: realmadrid.com
Dani Carvajal kann es nicht glauben @Maxppp

Dani Carvajal bleibt das Verletzungspech treu. Wie Real Madrid mitteilt, wurde beim 33-jährigen Rechtsverteidiger ein Gelenkproblem im rechten Knie festgestellt. Carvajal wird sich einer Arthroskopie unterziehen.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Carvajal.
Laut Cadena COPE droht eine Ausfallzeit bis Januar. Erst im Sommer hatte sich Carvajal nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Zuletzt bremste den Real-Kapitän eine Muskelverletzung aus.

La Liga
Real Madrid
Daniel Carvajal

