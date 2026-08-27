Menü Suche
Kommentar 16
Bundesliga

Bundesliga tütet 250-Millionen-Deal ein

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Eine Kamera der Bundesliga @Maxppp

Die Bundesliga hat den größten Sponsoring-Deal ihrer Geschichte eingetütet. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird die seit 28 Jahren bestehende Partnerschaft mit Electronic Arts um sieben weitere Saisons verlängert. Das Gesamtvolumen beträgt laut dem Fachmagazin rund 250 Millionen Euro: „Bei einer Sitzung in dieser Woche wurde das Gremium über die endgültigen Konditionen informiert, am Donnerstag wurden die 36 Klubs informiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Lizenzpartnerschaft gilt vor allem für die Fußball-Simulation EA Sports FC, von der sich die Bundesliga eine große internationale Reichweite verspricht, „da ein authentisches Bundesliga-Erlebnis mit lizenzierten Klubs, Spielern, Stadien und Trikots geboten wird“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (16)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert