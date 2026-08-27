Bundesliga tütet 250-Millionen-Deal ein

Die Bundesliga hat den größten Sponsoring-Deal ihrer Geschichte eingetütet. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird die seit 28 Jahren bestehende Partnerschaft mit Electronic Arts um sieben weitere Saisons verlängert. Das Gesamtvolumen beträgt laut dem Fachmagazin rund 250 Millionen Euro: „Bei einer Sitzung in dieser Woche wurde das Gremium über die endgültigen Konditionen informiert, am Donnerstag wurden die 36 Klubs informiert.“

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Die Lizenzpartnerschaft gilt vor allem für die Fußball-Simulation EA Sports FC, von der sich die Bundesliga eine große internationale Reichweite verspricht, „da ein authentisches Bundesliga-Erlebnis mit lizenzierten Klubs, Spielern, Stadien und Trikots geboten wird“.