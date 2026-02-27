Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Konkretes Interesse: Herthas Klemens auf dem Sprung

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Linus Gechter, Fabian Reese, Pascal Klemens und Toni Leistner sind enttäuscht @Maxppp

Pascal Klemens wird Hertha BSC im Sommer voraussichtlich verlassen, sollte der Aufstieg in die Bundesliga nicht gelingen. Nach Informationen der ‚Bild‘ buhlt mit dem FC Getafe nun ein erster Interessent konkret um den 21-Jährigen. Der spanische Erstligist signalisiere „starkes Interesse“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein im Sommer auslaufender Vertrag sowie seine Vielseitigkeit machen den deutschen U20 Nationalspieler, der als Innenverteidiger und Sechser agieren kann, attraktiv. Zwar bevorzugt Klemens dem Boulevardblatt zufolge einen Verbleib in Deutschland, doch auch ein Engagement im spanischen Oberhaus dürfte das Berliner Eigengewächs reizen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
La Liga
Hertha
Getafe
Pascal Klemens

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
La Liga La Liga
Hertha Logo Hertha BSC
Getafe Logo FC Getafe
Pascal Klemens Pascal Klemens
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert