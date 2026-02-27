Konkretes Interesse: Herthas Klemens auf dem Sprung

Pascal Klemens wird Hertha BSC im Sommer voraussichtlich verlassen, sollte der Aufstieg in die Bundesliga nicht gelingen. Nach Informationen der ‚Bild‘ buhlt mit dem FC Getafe nun ein erster Interessent konkret um den 21-Jährigen. Der spanische Erstligist signalisiere „starkes Interesse“.

Sein im Sommer auslaufender Vertrag sowie seine Vielseitigkeit machen den deutschen U20 Nationalspieler, der als Innenverteidiger und Sechser agieren kann, attraktiv. Zwar bevorzugt Klemens dem Boulevardblatt zufolge einen Verbleib in Deutschland, doch auch ein Engagement im spanischen Oberhaus dürfte das Berliner Eigengewächs reizen.