HSV-Gerüchte um Nartey

Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart könnte auch in diesem Sommer verliehen werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt auch der Hamburger SV Interesse am 21-Jährigen. Da dieser jedoch nicht perfekt ins Anforderungsprofil des HSV passe, der eher einen offensiven Mittelfeldspieler sucht, sei der dänische Sechser nur eine Alternativlösung in den Planungen der Hamburger.

Welche Vereine noch an Nartey interessiert sind, ist unklar. Der Däne war 2019 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt, verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten aber auf Leihbasis bei anderen Klubs. 2019/20 war er für Hansa Rostock aktiv, im Folgejahr für den SV Sandhausen.