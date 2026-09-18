Harry Kane steht nur noch bis Saisonende beim FC Bayern unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung sind im Gange, beide Seiten wollen grundsätzlich weiter zusammenarbeiten. Doch ein Selbstläufer ist das nicht. Bei Vertragsdauer und Ausstiegsklausel sind die Parteien noch nicht auf einen Nenner gekommen.

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‚Teamtalk‘ berichtete erst vor wenigen Tagen, dass das Kane-Lager aktuell seine Optionen auslotet. Die Spur zum saudischen Spitzenklub Al Hilal bleibt demnach zumindest lauwarm. Aus England sind Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur sowie Manchester United bereit, im Fall der Fälle einen Vorstoß zu wagen.

Und auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona spielen laut ‚Teamtalk‘ eine Rolle – wie auch schon in der Vergangenheit. Kane selbst verrät in einem heute erschienenen Interview mit der ‚Marca‘, dass er durchaus schon in La Liga hätte spielen könnte.

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Kane hat Spanien-Faible

„Ich würde zwar nicht von klaren Möglichkeiten sprechen, aber es gab in der Vergangenheit einige Gespräche“, so der 33-Jährige, „ich habe großen Respekt vor La Liga. Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid gehören zu den größten Vereinen der Welt. Ich bin mit Ronaldo, Messi und anderen Fußballstars aufgewachsen. Ich habe enormen Respekt vor diesen Mannschaften.“

Kane weiter: „Wie wir wissen, ist im Fußball alles möglich. Ich schließe nichts aus, aber im Moment bin ich, wie bereits erwähnt, sehr glücklich in Deutschland.“

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Klar ist: Barça hat aktuell keinen Mittelstürmer von Kanes Format im Kader. Den Katalanen wird deswegen gesteigertes Interesse am England-Kapitän nachgesagt. Den Vertragspoker mit Bayern verfolgen sie gespannt.