Fein zieht nach Dresden weiter

Das Missverständnis zwischen Greuther Fürth und Adrian Fein ist endgültig beendet. Der 22-Jährige bricht seine Leihe bei den Franken vorzeitig ab und schließt sich stattdessen bis zum Ende der Saison, ebenfalls leihweise, dem Zweitligisten Dynamo Dresden an.

Der FC Bayern, an den Fein bis zum Sommer 2023 vertraglich gebunden ist, erhofft sich von dem Wechsel, dass der Mittelfeldakteur in Sachsen deutlich mehr Spielpraxis sammeln kann. Bei Bundesliga-Aufsteiger Fürth brachte es der gebürtige Münchner in der Hinserie nur auf drei Kurzeinsätze.