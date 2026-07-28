Arsenal findet neue Abwehr-Option

Nach der schweren Rückenverletzung von William Saliba (25) im WM-Halbfinale ist der FC Arsenal auf der Suche nach potenziellem Ersatz. Laut ‚The Athletic‘ haben die Gunners Jacobo Ramón von Como 1907 ins Visier genommen. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer von Real Madrid an den Comer See und machte dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

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Ein Transfer dürfte sich allerdings schwierig gestalten. Real Madrid besitzt weiterhin 50 Prozent der Transferrechte am Spanier und verfügt zudem über eine Rückkaufklausel. Neben Ramón werden bei Arsenal weiterhin Ezri Konsa (28) von Aston Villa sowie der vereinslose John Stones (32) gehandelt Letztgenannter steht allerdings inzwischen vor einem Engagement bei Inter Mailand.