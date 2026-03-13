Barça: Balde überraschend auf dem Sprung?

Zieht es Alejandro Baldé im Sommer erstmals in seiner Profikarriere weg vom FC Barcelona? Transferjournalist Matteo Moretto berichtet bei ‚Radio Marca‘, dass die Katalanen bereit sind, sich Angebote für den Linksverteidiger anzuhören. Das 22-jährige Eigengewächs werde beim La Liga-Tabellenführer nicht als unverkäuflich betrachtet.

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Der siebenfache spanische A-Nationalspieler ist seit 2022 Teil des Profikaders. Baldé kommt in dieser Saison bislang auf wettbewerbsübergreifend 34 Einsätze und ist – sofern fit – auf der linken Defensivseite in der Regel die erste Wahl. Trotzdem hegt Barças Sportdirektor Deco laut Moretto Zweifel an Baldés Zukunft bei den Blaugrana.