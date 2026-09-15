Treu enthüllt Klopp-Gespräch

Darf sich Philipp Treu (25) am Donnerstag über seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft freuen? Im Gespräch mit ‚Sky‘ und ‚RTL‘ verrät der Außenverteidiger vom SC Freiburg: „Ob es am Donnerstag reicht, wird man sehen. Ich kann sagen: Das Gespräch mit dem Bundestrainer hatte ich. Wir haben uns da mal kennengelernt, deshalb kann ich da auch nur Positives sagen.“

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Treu startete mit den Breisgauern stark in die Saison, spielte sich zudem hinten rechts fest. „Es war ein cooles Gespräch, um auch einen Eindruck zu bekommen, was seine Idee und sein Plan sind. Schlichtweg positiv“, sagt der frühere deutsche U19-Nationalspieler über seinen ersten Kontakt mit dem Bundestrainer.