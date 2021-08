United: Ronaldo absolviert Medizincheck

Nach der offiziell bestätigten Einigung hat Cristiano Ronaldo den Medizincheck bei Manchester United erfolgreich absolviert. Das berichtet ‚Sky Sports‘. Bereits am Samstag hatte Manchester United die Verpflichtung des 36-Jährigen vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen vermeldet.

Dem Vernehmen nach überweist United 15 Millionen Euro plus acht Millionen an möglichen Boni für die Dienste des Superstars nach Turin. Beim englischen Nobelklub gelang dem fünfmaligen Weltfußballer einst der internationale Durchbruch. Von 2003 bis 2009 spielte CR7 im Old Trafford. Nun schnürt der Torjäger im Herbst seiner Karriere ein zweites Mal seine Fußballschuhe für United.