Bornauw heute zum HSV

Der Hamburger SV hat seinen neuen Abwehrchef fest an der Angel. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, wird Sebastiaan Bornauw am heutigen Sonntag zur Abwicklung seiner Leihe in der Hansestadt erwartet.

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Bornauw kommt von Leeds United zum HSV. Die Engländer stehen ihrerseits vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Nico Elvedi (29/Borussia Mönchengladbach) und können Bornauw somit abgeben. Ob der HSV beim 27-Jährigen eine Kaufoption haben wird, ist noch offen. In der Bundesliga spielte der Belgier schon für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg.