Medien: Kehrer stimmt Spanien-Wechsel zu

Die Anzeichen verdichten sich, dass Thilo Kehrer in Spanien anheuern wird. Laut ‚Estadio Deportivo‘ ist man beim FC Sevilla optimistisch, den Transfer des deutschen Nationalspielers zeitnah einzutüten. Kehrer soll den Andalusiern schon sein Ja-Wort gegeben haben.

Der Rechtsfuß sei bereit, für ein geringeres Gehalt als bei Paris St. Germain zu spielen. Am Eiffelturm steht der 25-jährige Verteidiger nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag – die Franzosen forcieren eine Trennung noch in diesem Transferfenster.

Aus dem Mannschaftstraining wurde Kehrer kürzlich aussortiert und in eine zweite Trainingsgruppe mit weiteren Abschiedskandidaten versetzt. Die 37 Millionen Euro, die PSG 2018 an den FC Schalke an Ablöse gezahlt hatte, wird Kehrer nun nicht mehr einspielen.