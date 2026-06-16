Messi & die Titelverteidigung: Die steinalte WM-Elf von Argentinien

Vor vier Jahren durfte Argentinien einen glorreichen Sieg feiern und den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Geht es nach den Spielern der Albiceleste, soll sich das in diesem Jahr in Nordamerika wiederholen. Hierfür setzen die Argentinier vor allem auf Kontinuität, auch wenn die Testspiele genau diese vermissen ließen.

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Auf sämtlichen Schlüsselpositionen sind die gewohnten Namen zu lesen. Trainer Lionel Scaloni kennt das Team wie seine Westentasche. Der 48-Jährige betreut die Mannschaft seit 2018 und gewann neben der vergangenen WM auch zweimal die Copa América. Als Kapitän führt Weltstar Lionel Messi die Truppe in die Schlacht, im Tor steht erneut Emiliano Martínez (33) und mit Nicolás Otamendi (38), Leandro Paredes (31) und Rodrigo De Paul (32) sind auch in anderen Mannschaftsteilen erfahrene Profis am Werk.

Wie genau die erste Aufstellung aussehen wird, ist aus der WM-Vorbereitung schwer abzulesen. In Sachen Formation wechselte Scaloni von einem 4-3-3 gegen Mauretanien (2:1) und Sambia (5:0) auf ein 4-4-2 gegen Honduras (2:0) und Island (3:0). Beim Personal mischte er sogar noch kräftiger durch.

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Otamendi in der Verteidigung sowie Enzo Fernández (25) und Alexis Mac Allister (27) im Mittelfeld sowie Thiago Almada (25) auf dem linken Flügel haben ihre Plätze in der Startelf wohl sicher. Im Sturmzentrum könnten Lautaro Martínez (28) oder Julián Alvarez (26) starten. Entscheidet sich Scaloni für die Doppelspitze, wären wohl beide von Beginn an auf dem Rasen.

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