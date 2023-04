Barça: Baldé-Deal diese Woche fix?

Der zähe Verhandlungspoker um Alejandro Baldé (19) wird womöglich in Kürze ein Ende finden. Laut der ‚Sport‘ könnten noch in dieser Woche die letzten Details geklärt werden und Baldé seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis 2027 verlängern. Der neue Kontrakt soll mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro versehen werden.

Baldé pochte auf eine Gehaltserhöhung und garantierte Einsatzzeiten, zudem ereilten den Linksverteidiger Lockrufe aus der Premier League. Auch eine Registrierung des neuen Vertrag bei La Liga ist der ‚Sport‘ zufolge keine größere Hürde für die klammen Katalanen. Barças Eigengewächs kommt in dieser Saison auf 34 Pflichtspieleinsätze und ist auch in der spanischen Nationalmannschaft regelmäßig vertreten.

