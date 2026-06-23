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Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt holt Top-Talent

von David Hamza - Quelle: sv98.de
3 min.
Paul Fernie hat die Sonne im Nacken @Maxppp

Der SV Darmstadt 98 sichert sich ein vielversprechendes und nach eigenen Angaben „umworbenes“ Offensivtalent. Nicolas Verkooijen (19) schließt sich dem Zweitligisten an. Der belgische U21-Nationalspieler kommt ablösefrei von der PSV Eindhoven ans Böllenfalltor. Beim Eredivisie-Meister lief Verkooijen fünfmal für die Profis auf.

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Darmstadts Geschäftsführer Sport Paul Fernie erklärt: „Er ist sehr laufstark, hat eine hohe Intensität, bewegt sich gut in den Räumen und ist jemand, der permanent den Ball haben möchte. Dazu verfügt er über ein sehr sauberes Passspiel und eine gute Entscheidungsfindung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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