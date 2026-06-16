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Bundesliga

Bericht: Köln verhandelt mit Hochkaräter

von Julian Jasch - Quelle: Geissblog
Thomas Kessler steigt innerhalb des 1. FC Köln auf. @Maxppp

Der 1. FC Köln hat angeblich einen interessanten Zugang am Haken. Das ist zumindest einem Bericht des ‚Geissblog‘ zu entnehmen. Im Wortlaut heißt es, Köln verhandle „mit einem hochkarätigen Linksfuß für die Innenverteidigung“. Um welchen Spieler es sich handelt, lässt die vereinsnahe Onlinezeitung offen.

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Fakt ist: Nach den Festverpflichtungen von Jakub Kaminski (24), Jahmai Simpson-Pusey (20) und Tom Krauß (25) braucht der Bundesligist Einnahmen durch Spielerverkäufe, um selbst wieder auf dem Markt zuzuschlagen. Insbesondere Said El Mala (19) soll die Kölner Kassen füllen, aber auch Kaminski könnte schon bald gewinnbringend abgegeben werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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