Navas-Zukunft auf der Insel?

Keylor Navas könnte auch in der kommenden Saison in der Premier League auflaufen. Nach FT-Informationen kann sich der 36-jährige Torhüter gut vorstellen, seine Karriere in England fortzusetzen. Aktuell ist Navas von Paris St. Germain an Nottingham Forest verliehen.

„Ich fühle mich in der Lage, in jeder Mannschaft zu spielen. Wir werden in der Zukunft sehen, was passiert. Ich würde gerne, wenn meine Leihe hier beendet ist, die Absichten des Vereins sehen. Dann können wir Entscheidungen treffen“, sagte Navas vor rund einem Monat. Eine Rückkehr nach Paris ist unwahrscheinlich. Möglich wäre der Wechsel zum FC Chelsea, zum FC Brentford oder zu Tottenham Hotspur, die allesamt auf der Suche nach einer neuen Nummer eins sind.

